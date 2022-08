Inter, termina 8-0 l’allenamento con la Pergolettese: in gol anche Lukaku!

L’Inter è stata impegnata oggi nell’allenamento congiunto con la Pergolettese (QUI il parziale del primo tempo). La partita ad Appiano Gentile è da poco terminata. Il risultato finale è di 8-0

GOLEADA – L’Inter, in attesa dell’ultima amichevole precampionato con il Villarreal in programma sabato alle ore 20.30 allo stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” di Pescara, ha svolto oggi un allenamento congiunto con la Pergolettese, squadra militante in Serie C. Dopo un primo tempo terminato in goleada, con ben sei gol e un doppio Lautaro Martinez, nel secondo tempo i nerazzurri di Simone Inzaghi siglano altre due reti: al 54′ con Calhanoglu mentre Lukaku chiude le marcature all’80’. L’Inter si impone dunque per 8-0.

La squadra di Inzaghi sabato affronterà l’ultimo test precampionato contro il Villarreal.