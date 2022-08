Bucciantini: «Inter, si stanno sottovalutando due acquisti! Inzaghi contento»

L’Inter si è rinforzata sia in attacco che a centrocampo mentre manca ancora qualcosa in difesa. Secondo Marco Bucciantini, intervenuto nel corso di Microfono Aperto sulle frequenze di Radio Sportiva, si stanno sottovalutando due acquisti in particolare

SOTTOVALUTATI – L’Inter a giugno si è rinforzata in attacco con Romelu Lukaku ma anche a centrocampo. Secondo Marco Bucciantini, due acquisti dovrebbero essere considerati di più: «Secondo me si sottovalutano due acquisti all’Inter: uno è Mkhitaryan che attacca la porta e gioca molto bene il pallone e l’altro è Asslani. Sono quei due cambi che sono mancati lo scorso anno. L’anno scorso c’era questo Vidal, non di certo quello di qualche anno fa. L’Inter così guadagna tantissimo, può essere più fresca in campo senza dover necessariamente pensare a certi cambi al 60′. Io penso che Inzaghi possa essere solo che contento, Lukaku lo avvicina a un calcio che faceva alla Lazio. Chiariamo che l’Inter ha giocato benissimo l’anno scorso, quest’anno può fare più cose ma l’anno scorso ha fatto benissimo: ha vinto due coppe, è andata avanti in Champions League, è mancato qualcosa in campionato ma comunque ha fatto bene».