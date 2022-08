Inter, termina 6-0 il primo tempo con la Pergolettese: doppio Lautaro Martinez

È in corso in questi minuti l’allenamento congiunto ad Appiano Gentile tra Inter e Pergolettese. I nerazzurri conducono per 6-0, con un Lautaro Martinez ancora decisamente ispirato.

IN VANTAGGIO – Finisce 6-0 il primo tempo dell’allenamento congiunto tra Inter e Pergolettese. È ancora Lautaro Martinez a dimostrarsi uno dei giocatori più in forma di questo pre-campionato, aprendo le marcature al secondo minuto. Seguono le reti di Danilo D’Ambrosio al 5′, Edin Dzeko al 10′, un autogol al 20′, la doppietta dell’argentino al 23′ e infine Roberto Gagliardini al minuto 36. A breve le due squadre torneranno in campo per la ripresa.