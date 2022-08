Champions League, debutta il fuorigioco semiautomatico! Ecco come funziona

Aria di rivoluzione per il mondo del calcio: nella sfida di Supercoppa UEFA tra il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte, debutterà la tecnologia del fuorigioco semiautomatico. Stessa tecnologia che sarà implementata anche nella fase a gironi della prossima Champions League.

DEBUTTO TECNOLOGICO – La UEFA annuncia l’implementazione e il debutto di una nuova tecnologia in supporto alla terna arbitrale. Si tratta del fuorigioco semiautomatico, che sarà provato per la prima volta in occasione della Supercoppa UEFA tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Il nuovo sistema – si legge sul sito del massimo organo calcistico europeo – funzionerà grazie a telecamere specializzate in grado di tracciare 29 diversi punti del corpo per ogni giocatore. Sono oltre 188 i test svolti dal 2020, tra cui le partite della scorsa Champions League, la fase a eliminazione diretta della Women’s Champions League e l’intera fase finale di UEFA Women’s EURO. Oltre alle altre finali delle competizioni per club.