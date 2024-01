Inter, resoconto dei prestiti: Esposito fiorisce! 1 capitano + 3 ‘desaparecidi’

L’Inter ha diversi giocatori di proprietà in prestito in altre realtà, italiane e non solo. Eseguendo un bilancio di metà stagione, il nome di Sebastiano Esposito si erge su tutti.

CERTEZZE IN PRESTITO – Giunti a metà stagione, a cavallo del nuovo anno, è tempo di bilanci. E quello dei giocatori di proprietà Inter ma attualmente in prestito in altre realtà ha toni chiaroscuri. Di sicuro il nome che si staglia davanti a tutti è quello di Sebastiano Esposito. Dopo qualche mese di rodaggio, infatti, l’attaccante classe 2002 sta diventando il trascinatore della Sampdoria, con 5 gol nelle ultime 7 presenze. A cui si aggiungono 3 assist. Nessun dubbio invece riguardo Filip Stankovic, portiere titolare dei blucerchiati: 24 gol subiti in 18 presenze, con ben 4 clean sheets. E arrivano notizie altrettanto confortanti per l’Inter anche dall’estero. Dove Zinho Vanheusden è sempre più prossimo al riscatto (7 milioni di euro) da parte dello Standard Liegi, di cui è il capitano indiscusso. E bene sta facendo anche Mattia Zanotti, terzino destro del San Gallo in Svizzera. 1 gol, 2 assist e 85 minuti di media a partita per l’italiano, che inizia ad entrare nei pensieri di Simone Inzaghi. Tuttavia non giungono solo dispacci positivi dai giocatori dell’Inter in prestito.

DOVE SONO FINITI? – Joaquin Correa è fuori da inizio dicembre per un problema alla caviglia. Ma per fortuna dell’Inter il Marsiglia è solo a -4 dal quarto posto, che varrebbe il riscatto automatico. Riscatto che difficilmente si configurerà per Ionut Radu, fuori da qualsiasi piano del Bournemouth (qui il nostro focus). E lo stesso vale per Gabriel Brazao, portiere in forza alla Ternana. Solo panchina per lui da agosto a oggi. E non va meglio nemmeno a Franco Carboni. Per il difensore del Monza solo 32 minuti in campo, in Monza-Reggiana (1-2) di Coppa Italia del 13 agosto. Tre esperienze decisamente fallimentari fin qui, che spingono l’Inter a valutare possibili cambi di maglia in questa sessione di mercato.

Prestiti Inter: il resoconto dopo cinque mesi

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi | 20 presenze, 1.690 minuti totali (85’/partita), 7 ammonizioni

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria | 18 presenze, 1.620 minuti totali (90’/partita), 24 gol subiti

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo | 17 presenze, 1.450 minuti totali (85’/partita), 1 gol, 2 assist, 5 ammonizioni, 1 espulsione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria | 15 presenze, 1.144 minuti totali (76’/partita), 5 gol, 3 assist, 2 ammonizioni

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia | 20 presenze, 1.076 minuti totali (54’/partita), 2 gol, 2 ammonizioni

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari | 18 presenze, 847 minuti totali (47’/partita), 1 gol, 1 assist, 2 ammonizioni

MARTIN SATRIANO (A) – Brest | 17 presenze, 760 minuti totali (47’/partita), 1 gol, 1 assist, 2 ammonizioni

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza | 14 presenze, 714 minuti totali (51’/partita), 4 ammonizioni

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia | 11 presenze, 544 minuti totali (50’/partita), 2 ammonizioni

IONUT RADU (P) – Bournemouth | 5 presenze, 450 minuti totali (90’/partita), 11 gol subiti

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948 | 15 presenze, 425 minuti totali (28’/partita), 2 ammonizioni

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense | 12 presenze, 334 minuti totali (28’/partita), 2 gol, 1 assist, 2 ammonizioni

VALENTIN CARBONI (C) – Monza | 11 presenze, 212 minuti totali (19’/partita), 1 gol, 1 assist, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Monza | 1 presenza, 32 minuti totali

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana | 0 presenze