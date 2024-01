Inter Women, gli acquisti del mercato estivo: il bilancio di fine 2023!

Con la fine del 2023 è possibile fare un primo bilancio delle novità del mercato estivo dell’Inter Women. Ecco chi sono gli innesti di Rita Guarino e come si sono integrate nel gruppo nerazzurro.

LE NOVITÀ ESTIVE – Nel corso della finestra estiva di mercato l’Inter Women ha accolto nuovi volti nella gruppo di Rita Guarino. La rosa nerazzurra si è ampliata con almeno un innesto per ogni singolo reparto del campo. Il numero maggiore di acquisti c’è stato per il reparto offensivo, considerando anche l’uscita di scena della bomber Tabitha Chawinga. Per consolidare la sicurezza fra i pali interisti quest’estate si è unita alla squadra nerazzurra Sara Cetinja, proveniente da due stagioni al Pomigliano. Per la retroguardia le operazioni di mercato sono state due: Katie Bowen ed Andrine Tomter, provenienti, rispettivamente, dal Melbourne City e dal Vålerenga. A centrocampo la novità porta il nome di Sofie Junge Pedersen, trasferitasi a Milano dopo cinque stagioni alla Juventus. Nel reparto offensivo Guarino trova maggiori sorprese: l’Inter Women acquista dal Parma Michela Cambiaghi, dalla Juventus Agnese Bonfantini, dall’SFK 2000 Sarajevo la giovane Maja Jelcic e dall’Orlando Pride Haley Bugeja.

Inter Women, un primo giudizio delle novità estive nerazzurre

IL BILANCIO ANNUALE – Dopo circa quattro mesi, calcolando settembre per l’avvio del campionato di Serie A Femminile e dicembre nella quale si è disputata l’ultima sfida dell’Inter Women dell’anno solare, è possibile fare un primo bilancio delle nuove arrivate nerazzurre. Ad avere guadagnato subito una maglia da titolare, anche per via dell’infortunio del primo portiere Francesca Durante, è Sara Cetinja. Il portiere serbo ha disputato 9 partite sulle dodici totali giocate finora dalle nerazzurre, dimostrando sempre grande sicurezza e affidabilità. Anche Katie Bowen ed Andrine Tomter stanno trovando ampio spazio nella squadra di Guarino. L’allenatrice se ne serve spesso o dal 1′ o a partita in corso. L’apporto dei due difensori non sempre è efficace, forse perché non ancora pienamente impiegate nei meccanismi nerazzurri. Non manca, però, la fiducia, rinnovata ogni partita.

FASE OFFENSIVA – Sicuramente più d’impatto, invece, l’arrivo all’Inter Women di Sofie Pedersen, che ha già collezionato con la maglia nerazzurra due gol in tre partite giocate. Lo stesso si può dire di Michela Cambiaghi, la fortuna di Rita Guarino nel 2023. L’attaccante nerazzurra è stata una delle più produttive, anche nei momenti in cui il gruppo ha fatto fatica a concretizzare. L’ex bianconera conta cinque gol e un assist. Anche Agnese Bonfantini non scherza: le reti realizzate con la maglia nerazzurra sono tre, i passaggi vincenti, invece, due. Le altre due attaccanti arrivate in estate, Maja Jelcic e Haley Bugeja, invece, sembrano far maggior fatica nel lasciare il segno. Le due 2004 hanno certamente trovato meno spazio, ma anche nelle rotazioni e nelle sostituzioni non hanno granché convinto. Jelcic è ancora ferma a zero gol, mentre Bugeja è riuscita finalmente a sbloccarsi.