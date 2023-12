Radu, che fine hai fatto? L’Inter osserva per decidere il futuro

Ionut Radu sta vivendo un’esperienza in prestito al Bournemouth. Tuttavia il suo percorso in Premier League fa preoccupare l’Inter, proprietaria del cartellino del portiere.

DESAPARECIDO – Ionut Radu è sparito dai radar del calcio internazionale. La sua esperienza al Bournemouth in Premier League sta andando infatti ben peggio del previsto. Con grande preoccupazione dell’Inter, ancora proprietaria del cartellino, che puntava sul riscatto (fissato a 8 milioni di euro) da parte delle Cherries a fine stagione. Ma la situazione degli ultimi due mesi non fa ben sperare.

NON CONVOCATO – Radu già sapeva di non avere vita facile, dovendo insediare il posto di Neto, numero 1 titolare nonché capitano del Bournemouh. Tanto di passare in panchina le prime nove partite nel massimo campionato inglese. E accontentandosi di appena 3 presenze, tutte dal 1′, in Carabao Cup, la coppa di lega inglese. Salvo poi esordire in Premier League il 28 ottobre, nella vittoria contro il Burnley (2-1), sfruttando un infortunio di Neto. E giocando da titolare anche la partita successiva, dove subisce ben 6 reti dal Manchester City. Da quella gara, risalente allo scorso 4 novembre, Radu non solo non gioca più un minuto, ma esce addirittura dai convocati di Andoni Iraola, tecnico delle Cherries. Senza nessuna comunicazione ufficiale da parte del club, e pur rimanendo arruolabile (non risultano infortuni a suo carico). Una situazione che non fa sorridere in casa Inter.

FUTURO SCRITTO? – Radu non fa più parte dei piani dell’Inter, anche e non solo per l’errore costato il titolo a Bologna due anni fa. Pertanto è improbabile ipotizzare un suo ritorno in pianta stabile a Milano. Tuttavia il rumeno classe 1997 ha un contratto coi nerazzurri valido fino al 30 giugno 2025. Di conseguenza, nel corso della prossima sessione estiva di mercato si cercherà di cedere a titolo definitivo il suo cartellino. Resta da vedere se trovare una nuova destinazione, sempre in prestito, già a gennaio, così da far trovare minuti a Radu, evitando una potenziale svalutazione.