Zanotti, è tempo di Inter? Inzaghi ci pensa: il nuovo progetto – TS

L’Inter potrebbe trovare in casa propria l’eventuale sostituto di Dumfries. TuttoSport fa il nome di Zanotti, ora in prestito dai nerazzurri al San Gallo.

FUTURO – In casa Inter sembra essere alle porte una nuova, grande, piccola, rivoluzione. Il movimento è previsto tutta sulla parte destra del campo, dove Denzel Dumfries potrebbe salutare e Tajon Buchanan arrivare. Se dovesse esserci la cessione dell’olandese, il posto sulla fascia lo prenderebbe definitivamente il canadese. Con Matteo Darmian pronto a subentrare al bisogno, visto che in difesa i ruoli saranno coperti da Benjamin Pavard e Aurel Bisseck. A questo punto entra in gioco una nuova suggestione, suggerita da TuttoSport, che porta il nome di Mattia Zanotti. Le prestazioni fra i grandi del terzino destro, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e ora spedito in prestito al San Gallo, potrebbero indurre Simone Inzaghi a fare un pensierino e utilizzarlo nel ruolo di vice Buchanan, nel caso in cui Dumfries dovesse partire. Il ragazzo, esterno destro dell’Under 21 azzurra, sta facendo bene in Svizzera, con 17 presenze, di cui 16 da titolare.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino