Inter, la Fiorentina arriva prima della sosta: i precedenti ti sorridono!

Prima della sosta per le Nazionali, l’Inter giocherà contro la Fiorentina in campionato. In questa stagione, i nerazzurri hanno avuto un buon feeling con le partite pre-sosta

FIORENTINA IN ARRIVO − Inter, la Fiorentina si avvicina. Sabato nel tardo pomeriggio (ore 18), i nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro la Viola per riscattare il pari deludente di Torino. L’Inter è scivolata al terzo posto in classifica, a meno quattro dal Milan capolista ma con una gara ancora da recuperare (vedi articolo). Inter-Fiorentina arriverà prima della sosta per le Nazionali con l’Italia di Roberto Mancini impegnata nei playoff per accedere ai prossimi campionati del Mondo in Qatar. Sosta che potrà essere utile all’Inter non solo per ricaricare le batterie di diversi giocatori ma anche per recuperare alcuni acciaccati: fra tutti Stefan de Vrij, che sabato non ci sarà, e Marcelo Brozovic, in forte dubbio (vedi articolo). Ripercorrendo le gare giocate dall’Inter prima della sosta, il bilancio sorride a favore dei nerazzurri.

NESSUN KO − Quella che aspetta la Serie A sarà la quinta sosta in assoluto per le Nazionali, la sesta contando anche quella relativa alle vacanze di Natale. Il bilancio dell’Inter con le partite pre-sosta è piuttosto positiva. Sono arrivate al momento quattro vittorie e un pareggio. Quattro successi rispettivamente contro Verona (seconda giornata), Sassuolo (settimo turno), Torino (19esima giornata) e Venezia (23esima giornata). Un pareggio, invece, contro il Milan nel Derby d’andata (12esima giornata). Fatta eccezione per il match contro i granata, tutte le altre soste interessavano ovviamente la Nazionale. I presupposti contro la Fiorentina sono ottimi, da questo punto di vista. Occorre confermare la ‘tradizione’.