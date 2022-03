La Roma vede le streghe col Vitesse ma va ai quarti di Conference League

Termina 1-1 all’Olimpico Roma-Vitesse. I giallorossi, dopo lo 0-1 dell’andata firmato Oliveira, si fanno rimontare con Wittek. Ma nel finale, pari decisivo di Abraham. Mourinho ai quarti di Conference League

SALVA ABRAHAM − Con grande fatica la Roma riesce a passare gli ottavi di finale di Conference League accedendo ai quarti. All’Olimpico, termina 1-1 contro il Vitesse. Primo tempo al piccolo trotto con zero palle-gol da una parte e dall’altra e ritmo in stile partitella del giovedì. Il match si accende nella ripresa con gli olandesi che escono meglio dagli spogliatoi spaventando la Roma. Al 62′, gli ospiti passano in vantaggio con un capolavoro firmato Wittek che di esterno sinistro sfodera un tiro al volo da urlo. Il gol subito sveglia la squadra di José Mourinho che si riversa in avanti. Sono due le potenziali palle-gol per i giallorossi con Cristante prima e Pellegrini. Ma nel finale, ecco il gol che salva la Lupa. Minuto 90′, crosso dalla sinistra di El Shaarawy, sponda di Karsdorp e tap-in sotto porta di Abraham per l’1-1. Dopo le streghe, la Roma riesce a passare il turno ed accedere ai quarti di finale.