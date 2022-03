Di Gennaro: «Inter, con la Fiorentina gara difficile ma non si può sbagliare»

Antonio Di Gennaro, in collegamento su Tmw radio, ha commentato la prossima gara dell’Inter contro la Fiorentina sabato pomeriggio. L’ex giocatore avvisa la squadra di Inzaghi che non può più sbagliare

NESSUN ERRORE − Di Gennaro avvisa l’Inter in vista di sabato: «La Fiorentina ha dimostrato quest’anno, anche con la cessione di Dusan Vlahovic, di mantenere quella filosofia di gioco, quell’identità di Vincenzo Italiano che è un martello pneumatico. Ha trovato meccanismi giusti anche con l’assenza del serbo, Krzysztof Piatek e Arthur Cabral possono arrivare al gol. Per l’Inter gara difficile ma i nerazzurri non possono più sbagliare. Adesso, gli scontri di aprile saranno fondamentali anche perché ora ci sarà la sosta che può essere utile per recuperare qualche giocatore acciaccato».