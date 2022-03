Brozovic assente? Inzaghi lavora alle alternative: un’ipotesi in pole – Sky

Intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, l’inviato Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulle possibili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina. Specialmente per quanto riguarda Marcelo Brozovic e il centrocampo.

SPERANZE E ALTERNATIVE – Questi gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi riguardo alle possibili scelte a centrocampo per Inter-Fiorentina: «Brozovic si è allenato ancora a parte, rinviato a domani il rientro in gruppo. La speranza di averlo contro la Fiorentina c’è ancora vista la sua importanza. Il fatto che però oggi abbia lavorato a parte, fa sì che Inzaghi stia lavorando alle alternative. Potrebbe essere Calhanoglu ad abbassarsi e a dirigere la manovra nerazzurra, con Vidal che potrebbe trovare posto insieme a Barella nel centrocampo».