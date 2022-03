Lobotka: «Inter e Milan hanno più chance per lo scudetto. Ecco il motivo»

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato della lotta Scudetto. Per il giocatore slovacco, Inter e Milan favorite per un motivo, nonostante il Napoli creda alla vittoria

CORSA SCUDETTO − «Nella vita tutto è possibile. Sappiamo che è ancora possibile, ma sappiamo pure che è molto difficile. Mancano 9 partite e ci sono 3 squadre che aspirano a diventare campioni. Noi siamo concentrati su noi stessi, sulle nostre partite, vogliamo terminare nel migliore dei modi la stagione. Inter e Milan hanno più punti di noi, per questo hanno più possibilità. L’Inter deve recuperare una partita col Bologna, ma questo non significa che non ci sono ancora margini».

Fonte: www.napolimagazine.com