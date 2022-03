Galliani: «Scudetto? Scaramantico. Giocare oggi nel Milan o nell’Inter…»

Adriano Galliani, durante la presentazione del libro ‘Milanello, la casa del Diavolo’ di Peppe Di Stefano, ha parlato anche della lotta Scudetto. Poi una considerazione sul giocare oggi all’Inter e al Milan

SCUDETTO E MILANESI − Galliani sulla corsa al campionato e sul settore giovanile: «Scudetto? Sono scaramantico, non dico niente ma stanno facendo un bel lavoro. In quel Milan lì c’erano tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile, tanti giocatori lombardi… Capisco che per uno straniero, con tutto il rispetto per gli stranieri, giocare nel Milan o nell’Inter è esattamente la stessa cosa».