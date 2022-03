Mourinho: «Qualità? Non solo dalla Roma. Altri a casa, noi al sorteggio»

Jose Mourinho, ai microfoni di Sky Sport, nel post Roma-Vitesse (vedi articolo), ha tirato una stoccata sul passaggio del turno in Conference League. Provocazione rivolta a Juventus e Inter?

STOCCATA − Mourinho tira una frecciatina dopo il passaggio del turno: «Se qualche mese fa tutti parlavano di noi che non avevamo capacità di non difendere il risultato, oggi si parla dell’opposto. E’ una buona qualità anche se l’1-0 è una situazione di grande rischio. Noi siamo andati fino alla fine per cercare di chiudere la partita. Ci si aspetta qualità di tutti, non solo della Roma ma di tutti. Ma alla fine qualcuno va a casa e qualcuno al sorteggio, e noi saremo al sorteggio».