Inter, ecco quanto manca allo scudetto dopo il pari del Milan

L’Inter si avvicina allo scudetto della seconda stella. Il pareggio fra Sassuolo e Milan avvicina ulteriormente i nerazzurri al traguardo: ecco quanti punti mancano

MATEMATICA − L’Inter continua la sua marcia trionfale verso lo scudetto della seconda stella. L’Inter, che guida la Serie A con 82 punti, guardava con attenzione alla sfida del Mapei Stadium fra Sassuolo e Milan finita 3-3. La frenata dei “cugini” avvicina sempre di più la squadra di Inzaghi al traguardo: adesso la seconda stella dista appena 4 punti.

ECCO QUANDO PUO’ ARRIVARE LO SCUDETTO

DERBY SCUDETTO − L’Inter, come detto, dista dallo scudetto appena 4 punti. Vale a dire che con una vittoria questa sera contro il Cagliari alla squadra di Inzaghi, nel derby contro il Milan in programma il prossimo lunedì, basterà anche un pareggio per laurearsi Campione d’Italia. In caso di pareggio o di sconfitta contro i sardi, l’Inter sarà costretta a vincere la stracittadina per chiudere la pratica tricolore. Questa sera servirà il massimo impegno per chiudere, al più presto il campionato.