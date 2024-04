Okafor: «Inter? Prima la Roma! Pensiamo partita per partita»

Okafor è stato votato migliore in campo di Sassuolo-Milan. L’attaccante rossonero, ai microfoni di DAZN, distoglie l’attenzione dal derby con l’Inter

PENSIERO – Queste le parole di Okafor: «Non era facile giocare qui. Nel primo tempo non eravamo pronti, poi abbiamo avuto le nostre occasioni. Non è stato un buon inizio, dobbiamo analizzare la partita vedere nostri errori, dobbiamo migliorare e saremo pronti per la prossima. Andiamo a Roma per vincere, credo nei miei compagni. Derby? Come detto pensiamo partita per partita, prima la Roma poi vedremo»