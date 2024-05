Inzaghi ha convinto Oaktree in due modi! La data del rinnovo − CdS

Simone Inzaghi ieri ha visto Oaktree iniziando ufficialmente l’era operativa degli americani all’Inter. Il tecnico è stato convincente e ora rinnoverà.

CONVINCENTE − Sono bastate meno di due ore per convincere Oaktree: Simone Inzaghi si è già beccato gli apprezzamenti della nuova proprietà americana. Il tecnico dell’Inter, ieri, ha incontrato la nuova proprietà con Beppe Marotta, che ha fatto da cicerone illustrando le metodologie dell’allenatore nerazzurro a Ralph, Cano e Meduri. Oaktree ha apprezzato in particolare due cose di Inzaghi: l’ambizione e la voglia di alzare l’asticella. Inzaghi vuole un’Inter sempre più forte e competitiva, con la Champions League non più un miraggio bensì un obiettivo. Presto arriverà il rinnovo di contratto.

TEMPISTICHE E CIFRE − Subito dopo l’Assemblea del 4 giugno, evento nel quale il vecchio CdA dell’Inter decadrà per fare spazio a quello nuovo con tanto di nomina di un nuovo presidente, la dirigenza nerazzurra chiuderà per il rinnovo di Inzaghi. Il tecnico firmerà un contratto biennale fino al 2027 o anche annuale con opzione per l’anno successivo. Il tecnico campione d’Italia andrà a guadagnare oltre 6,5 milioni di euro, con l’aggiunta di alcuni bonus. Se ne occuperanno i soli Marotta e Ausilio, coadiuvati dall’agente dell’allenatore, Tullio Tinti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno