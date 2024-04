Sassuolo ferma il Milan! Inter, scudetto sempre più vicino

Sassuolo-Milan è terminata con il punteggio di 3-3. La squadra di Pioli, prima va sotto e poi rimonta nel finale per evitare la sconfitta. Lo scudetto dell’Inter si avvicina

TONFO – Sassuolo e Milan si danno battaglia nel pirotecnico 3-3 del Mapei Stadium in cui i rossoneri evitano una clamorosa sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella in Europa League contro la Roma, con una rimonta nel finale. L’avvio di gara è tutto di marca neroverde, con la squadra di Ballardini che trova il vantaggio al 4′ con Pinamonti che sfrutta un assist di tacco di Thorstvedt e batte Sportiello. Al 10′ è incredibilmente raddoppio Sassuolo con Laurienté che, lanciato in profondità sempre da Thorstvedt, brucia Florenzi in velocità e segna in tap-in ribadendo in gol la sua stessa conclusione murata da Sportiello. Il Milan a questo punto si sveglia e trova il gol che accorcia le distanze con Leao, che salta due uomini e segna con un bel piatto destro. Nella ripresa il Sassuolo ristabilisce le distanze con Laurienté, che mette a segno la sua doppietta personale. Pioli corre ai ripari e mette dentro Giroud, Rejinders, Pulisic ed Okafor e costruisce la sua rimonta finale. Il 3-2 lo segna Jovic al 59′ mentre il pari arriva all’84’ con Okafor, che sfrutta un assist dalla destra di Gabbia. Il Sassuolo nel finale soffre ma evita la definitiva beffa. Con il pari del Milan, l’Inter di Inzaghi si avvicina ulteriormente lo scudetto: battendo il Cagliari questa sera con il derby, anche con un pari, sarà Campione d’Italia.