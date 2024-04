Inter, per te campionato finito ma per le tue 4 avversarie no! Peso

L’Inter campione d’Italia ora giocherà quattro partite per concludere il campionato. Le avversarie avranno molto da giocarsi, rispetto alla Beneamata.

ULTIME 4 − Mancano quattro giornate al termine del campionato. Un campionato ancora tutto in ballo dal secondo posto in giù. Ovviamente non per l’Inter, che da una settimana è ormai di diritto campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. Ieri la grande festa scudetto. Una Milano invasa da oltre 300 mila cuori nerazzurri per una maratona in stile Mentana lunga più di otto ore. Ma cosa che ne sarà del campionato dell’Inter? Chi saranno le ultime quattro avversarie della Beneamata? Saranno gare con un certo peso per le avversarie? La risposta è assolutamente sì. L’Inter, infatti, in queste ultime quattro sfide sarà una sorta di ago della bilancia. Infatti, le prossime rivali nerazzurre saranno in ordine: Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona. Ovvero tre su quattro sono invischiate in tutto e per tutto nella lotta per non retrocedere in Serie B. Mentre la Lazio di Igor Tudor si sta svenando per qualificarsi quantomeno in Europa League.

Inter, sei l’ago della bilancia: salvezza ed Europa in ballo

SERIE B AD UN PASSO − Mentre l’Inter balla a ritmo della disco music, bella qui la citazione di Stefano De Grandis di Sky Sport, le altre possono dedicarsi al massimo al valzer. Mentre l’Inter può rilassarsi, le altre devono correre per non restare indietro e per non cadere all’inferno. E’ il caso soprattutto delle squadre in lotta per la salvezza. Sabato sera, i nerazzurri saranno ospiti del Sassuolo al Mapei. I neroverdi hanno ricevuto una brutta umiliazione ieri sera contro la Fiorentina (5-1) e sono praticamente ad un passo dalla Serie B, visto il penultimo posto in classifica. Ballardini va a caccia di un’impresa quasi impossibile per salvare un Sassuolo, unica squadra a battere l’Inter quest’anno in stagione, che non assaggia i campi della cadetteria da oltre 10 anni. Sarebbe una retrocessione appunto epocale.

SPERANZA − Successivamente, l’Inter affronterà il Frosinone e all’ultima giornata il Verona. Contro i ciociari, oggi quintultimi grazie al successo contro l’ormai retrocessa Salernitana, a breve si saprà il giorno e l’orario della partita. Di Francesco ha avuto un tracollo inspiegabile in questa seconda parte di campionato. L’Inter potrebbe giocare alla terzultima giornata con tante riserve. Infine, c’è il Verona. I campioni d’Italia chiuderanno il campionato al Bentegodi, contro la squadra di Baroni, che oggi si trova con gli stessi punti del Frosinone (31). Potrebbe essere doppia festa.

EUROPA − Il 19 maggio, data da definire, l’Inter chiuderà la sua stagione di campionato a San Siro contro la Lazio. I biancocelesti, reduci da tre vittorie di fila in Serie A, sono settimi e a meno 4 dalla Roma quinta. La Lazio è sia in corsa per l’Europa League, che anche per la Champions. Dunque, alla penultima giornata a San Siro, almeno per quanto riguarda i capitolini sarà partita vera. L’Inter, dal canto suo, vorrà chiudere al meglio davanti ai propri tifosi. Ma occhio al gemellaggio tra le due Curve.