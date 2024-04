Serie A, definite le date per calendarizzazione ultime 4 giornate

La Lega Serie A ha definito gli orari della 34ª giornata. Stabilite anche le date per la pubblicazione delle ultime quattro giornate del campionato

DATE – Manca sempre meno alla conclusione del campionato di Serie A 2023/2024. Dopo aver calendarizzato la 34a giornata, la Lega Serie A ha annunciato le date in cui verrà pubblicata la calendarizzazione delle rimanenti giornate: la 35ª giornata verrà definita martedì 23 aprile, 36ª e 37ª giornata lunedì 29 aprile e la 38ª giornata lunedì 20 maggio. L’ultima giornata si gioca domenica domenica 26 maggio 2024, con inizio alle ore 20.45 (dieci gare in contemporanea). Tuttavia, in conformità al regolamento della Lega Serie A, le dieci partite potranno essere disputate in più blocchi nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.