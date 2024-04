Inter-Torino, definita una data di calendario ‘alternativa’: lo scenario

Poco fa è uscito il calendario della trentaquattresima giornata di Serie A, ma la data di Inter-Torino è “provvisoria”. Tutto dipende dal derby: lo scenario.

POSSIBILE CAMBIO – La Lega Serie A ha appena comunicato la data di Inter-Torino, con il calendario della trentaquattresima giornata. Al momento il match è previsto per sabato 27 aprile alle ore 15. Ma la data potrebbe subire una variazione. Tutto dipende da quanto farà l’Inter nel derby col Milan, in programma lunedì alle 20.45. In caso di risultato negativo della squadra di Simone Inzaghi il match dovrà essere posticipato: uno scenario che, ovviamente, in casa nerazzurra nessuno si augura, sperando di poter festeggiare già dopodomani.

La data di calendario “alternativa” di Inter-Torino

LA CASISTICA – Con un risultato negativo nel derby, Inter-Torino si giocherà dopo Juventus-Milan, in calendario sabato prossimo alle ore 18. L’eventuale spostamento eviterebbe che, in base al risultato del Meazza, finita la partita ci sarebbe da aspettare l’esito della sfida di Torino per l’aritmetica del titolo, con la paradossale situazione di tre ore di attesa per giunta… “tifando” la Juventus. Questo perché, con un KO nel derby, all’Inter servirebbero cinque punti per l’aritmetica (considerato il massimo possibile che può raggiungere il Milan) e gli incastri dei risultati darebbero maggiore rilevanza a Juventus-Milan. Di contro, con un pareggio nel derby basterebbe vincere coi granata. La data alternativa di Inter-Torino, come appreso da Inter-News.it, è domenica 28 aprile alle ore 15: se ne saprà di più lunedì.

SERIE A – CALENDARIO 34ª GIORNATA

Frosinone-Salernitana venerdì 26 aprile ore 20.45

Inter-Torino sabato 27 aprile ore 15 (o domenica 28 aprile ore 15)

Lecce-Monza sabato 27 aprile ore 15

Juventus-Milan sabato 27 aprile ore 18

Lazio-Verona sabato 27 aprile ore 20.45

Bologna-Udinese domenica 28 aprile ore 15

Atalanta-Empoli domenica 28 aprile ore 18

Napoli-Roma domenica 28 aprile ore 18

Fiorentina-Sassuolo domenica 28 aprile ore 20.45

Genoa-Cagliari lunedì 29 aprile ore 20.45