Inter, PIMCO tra Oaktree e Suning: cosa è e come ”soccorre” Zhang

PIMCO è l’ultimo nome accostato all’Inter per risolvere i problemi di Suning con Oaktree, che è pronto a far saltare la proprietà di Zhang. Uno scenario catastrofico che può rientrare last minute grazie all’intervento di un nuovo importante player dagli USA. Ecco di cosa si tratta

MILANO – A un mese esatto dalla scadenza del prestito fatto dal fondo Oaktree Capital Management al Suning Holdings Group entra in gioco un nuovo protagonista. Il futuro dell’Inter, che si deciderà entro e non oltre il 20 maggio 2024, inizia a farsi più chiaro. E alla fine l’idea del Presidente Steven Zhang sembra avere la meglio pur senza il benestare di Oaktree. L’anticipazione del collega Carlo Festa, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, sulla novità in casa Inter fa notizia. E la novità si chiama PIMCO – acronimo di Pacific Investment Management Company -, ovvero il fondo disposto a “soccorrere” Zhang a un mese dalla deadline fissata da Oaktree. Una notizia attesa da tempo e che adesso è in cerca di ulteriori valide conferme. Ufficiali.

Oaktree non è più solo: Suning prepara la mossa per tenersi l’Inter

DUE DILIGENCE – Il dettaglio più importante è la due diligence già in corso per conoscere nel dettaglio la situazione economico-finanziaria dell’Inter. O meglio, più che analizzare i bilanci delle ultime stagioni, valutare la bontà della strategia attuata da Zhang a Milano per capire i margini di manovra futuri. Il nuovo prestito in arrivo da PIMCO, necessario per saldare il debito con Oaktree e dar vita a un altro “rifinanziamento” da saldare sia a cifre sia a interessi maggiori ma posticipato nel tempo, può essere ossigeno per l’Inter ma soprattutto per Suning. Ossigeno ma non una soluzione definitiva, sia chiaro. Ma cosa è PIMCO e perché può aiutare Zhang entro il 20 maggio?

Inter, cosa è PIMCO e perché è l’ultimo jolly a disposizione di Zhang

HEDGE FUND – PIMCO è un’azienda statunitense – fondata nel 1971 a Newport Beach (California), dove ha sede – che si occupa di gestione globale degli investimenti. Fa parte del gruppo Allianz SE, sebbene sia autonoma nelle sue attività, pertanto rappresenta una realtà abbastanza consolidata. PIMCO ovviamente è un Hedge Fund ed è questo il motivo per cui può decidere di sposare la causa di Zhang. Un fondo speculativo che, a tassi di interesse sempre più alti, è pronta a creare ulteriore valore dal finanziamento concesso. Trattandosi di un’azienda leader nell’engagement basato su criteri ambientali, sociali e di governance, PIMCO può evitare a Zhang di perdere il controllo dell’Inter, ora in pegno a Oaktree. Ed essendo un fondo speculativo, il futuro dipenderà tutto dalle prossime mosse di Zhang: sarà proprio PIMCO a risolvere la questione Oaktree-Suning? L’Inter attende la fumata bianca. E il ritorno di Zhang a Milano…