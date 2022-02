Inter, in avanti il cast si allarga: c’è un nome nuovo. Rivoluzione offensiva?

Occhio alle manovre offensive dell’Inter. Oltre ai soliti nomi di Scamacca e Dybala, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino un altro importante profilo. Occhio alla possibile rivoluzione offensiva

NOME NUOVO − Sarà rivoluzione offensiva il prossimo anno? Chi può dirlo, intanto in casa Inter si allarga la lista di nomi per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Se l’interesse per Gianluca Scamacca (vedi articolo) è ormai cosa nota così come la suggestione Paulo Dybala, nelle ultime ore come riporta Sport Mediaset, è uscito un altro interessante profilo. Si tratta dell’attaccante canadese del Lille Jonathan David. Il classe 2000, degno erede di Victor Osimhen (12 reti in 24 partite di Ligue 1 e tre in Champions League), piace alla dirigenza nerazzurra. Il problema è il costo del cartellino tant’è che sotto i 50 milioni di euro il Lille non sarebbe disposto a trattare. La sensazione è che per arrivare a David, l’Inter dovrà fare un sacrificio in attacco. Tutto ovviamente fa pensare a Lautaro Martinez, che ha rinnovato alcuni mesi fa ed è un patrimonio della società.