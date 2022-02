UFFICIALE − Bastoni salta anche il Sassuolo: respinto il ricorso dell’Inter

Bastoni salterà la gara contro il Sassuolo dopo Napoli. La procura federale ha respinto il ricorso dell’Inter dopo la squalifica per due giornate inflitta al giocatore dopo Inter-Milan

COMUNICATO − “Nell’udienza fissata il 18 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero181/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Bastoni Alessandro, in data 10.02.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bastoni Alessandro in relazione alla gara Internazionale/Milan del 05.02.2022; udito l’Avv. Angelo Capellini e il calciatore Bastoni Alessandro per i reclamanti; ha pronunciato il seguente respinge il reclamo in epigrafe”.

Fonte: Figc.it