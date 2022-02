Nosotti: «Inter, Dzeko fatica in certe gare. Sassuolo? Ottima tradizione»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ritiene Dzeko non più altezza in determinate gare europee. In Inter-Sassuolo, è convinto su una cosa

LIVERPOOL − Nosotti critico su Dzeko: «Edin Dzeko ha dimostrato che forse certe cose non riesce più a farle in un calcio così veloce e rapido. L’Inter ha fatto bene, se la può giocare certo. Direi che Alexis Sanchez possa essere importante per entrare e cambiare le gare. Van Dijk è un giocatore fantastico ma negli spazi aperti l’Inter se la può giocare con gli esterni».

SASSUOLO − Il pensiero di Nosotti in vista del match di domenica: «Non ha i cambi ma recupera Scamacca e Raspadori, ha un’ottima tradizione a San Siro con l’Inter, ha un grandissimo giocatore come Berardi che fa gol e assist. Non sarà facile per loro, in trasferta prendono tanti gol ma occhio».