Inter-Sassuolo è anche mercato: sotto osservazione Scamacca e Frattesi

Domenica in Inter-Sassuolo, ci saranno sotto la lente di ingrandimento alcuni gioielli della scuderia nero-verde. Scamacca e Frattesi hanno grandi chance di vestire il nerazzurro

GIOIELLI − Inter-Sassuolo di domenica pomeriggio sarà anche mercato. Beppe Marotta infatti è al lavoro per portare a Milano la prossima stagione due dei gioielli più preziosi della scuderia nero-verde: Gianluca Scammacca e Davide Frattesi. Entrambi saranno presenti a San Siro e potranno dunque mettersi in mostra in quello che presumibilmente sarà il loro prossimo stadio. Soprattutto per l’attaccante, i contatti tra Inter e Sassuolo sono molto avanzati e indirizzati con i nerazzurri disposti a pagare i 40 milioni richiesti dal club emiliano. Probabilmente con qualche contropartita.