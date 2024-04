Inter, andamento dei prestiti: a Stankovic il ‘derby’, Correa abisso

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Joaquin Correa continua a non incidere nel Marsiglia, e il suo riscatto si complica. Prosegue invece l’ottima stagione di Filip Stankovic a Genova.

RIEPILOGO PRESTITI – Come spesso capita, molte delle migliori notizie dai prestiti dell’Inter arrivano dalla Serie B. Dove la Sampdoria di Filip Stankovic schianta per 4-1 la Ternana di Franco Carboni. Non partecipano alla sfida Sebastiano Esposito e Jan Zuberek, ancora out per infortunio. I blucerchiati volano così in zona playoff, mentre gli umbri si arenano appena un punto sopra la zona retrocessione. Finendo dietro anche allo Spezia di Francesco Pio Esposito, che vince 2-1 contro l’Ascoli. Ultimissimo invece il Lecco di Eddie Salcedo, ininfluente sul campionato dei nerazzurri. All’estero si vede sempre meno Joaquin Correa, che non si alza dalla panchina neanche nella sconfitta contro il PSG. E il Marsiglia resta così a 7 distanze dalla zona Champions League, ad altrettante giornate dalla fine della Ligue 1. In Spagna si rivede Lucien Agoumé, che subentra in Getafe-Siviglia: il francese classe 2002 era fuori dallo scorso 5 febbraio. Infine ancora fuori dai convocati del CSKA 1948 Nikola Iliev, la cui prima stagione da professionista è sempre più deludente.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Verona 1-1: in panchina, subentra al 72′

VALENTIN CARBONI (C) – Torino-Monza 1-0: in panchina, subentra al 69′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Ternana 4-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Ternana 4-1: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Ascoli 2-1: in panchina, subentra al 78′

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Cittadella 1-1: in panchina, subentra al 78′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Brescia 1-2: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Sampdoria-Ternana 4-1: titolare, sostituito all’84’

JAN ZUBEREK (A) – Sampdoria-Ternana 4-1: non convocato

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Everton 2-1: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Getafe-Siviglia 0-1: in panchina, subentra al 65′

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-PSG 0-2: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Lorient-Brest 0-1: titolare, sostituito all’89’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Gent-Standard Liegi 5-1: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Lucerna 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Beroe 0-1: non convocato