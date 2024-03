Iliev sulla scia di Zefi: primo anno senza Inter da dimenticare! E ora?

Iliev è solo uno dei tanti talenti che creano grandissime aspettative ma non riescono a mantenerle. Almeno nei primissimi anni di carriera professionistica. La prima esperienza dopo l’uscita dal Settore Giovanile dell’Inter non è brillante. A tratti allarmante, viste le previsioni

PRESTITO (CON RITORNO?) – Il 10 agosto 2023 l’Inter annuncia la cessione del talento Nikola Iliev al CSKA 1948 Sofia attraverso un brevissimo comunicato ufficiale sul proprio sito internet.

“FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Nikola Iliev al Cska 1948 Sofia. L’attaccante classe 2004 viene ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club bulgaro”.

Inter, che fine ha fatto Nikola Iliev?

STAGIONE DA DIMENTICARE – La firma del 19enne bulgaro, già arrivata un giorno prima, segna momentaneamente la fine della sua avventura nerazzurra. O definitivamente? L’opzione di riscatto è ancora possibile ma non così certa, visto i numeri di Iliev in maglia CSKA 1948 Sofia. Il ritorno in Patria, infatti, non è come sperato. Arrivati ormai a ridosso dal termine della stagione, e quindi del prestito annuale, Iliev fa registrare solo 20 presenze. Di cui appena 4 da titolare. Addirittura peggiori i numeri realizzativi… Zero gol, zero assist. E ben tre cartellini gialli in un minutaggio complessivo che copre a fatica sei partite intere! Attaccante, sì…? Una stagione a dir poco da dimenticare. Un po’ sulla falsariga del “gemello” Kevin Zefi, che non trova pace nemmeno a Roma. Senza fiducia, senza ruolo, senza spazio. Forse – soprattutto – senza la giusta mentalità per fare carriera. All’Inter ma anche lontano dall’Inter. Iliev come Zefi, due esempi di promesse per ora non mantenute. Da segnalare solo i due gol con la Bulgaria Under-21 dopo la “retrocessione” dalla Nazionale A – persa proprio dopo l’addio all’Inter – ma datati un semestre fa. Zefi come Iliev, talenti cresciuti ma non troppo nel vivaio nerazzurro: il calcio professionistico, a certi livelli, non aspetta tutti. E solo chi si adegua riesce a far carriera… anche Iliev lo sa, ora.