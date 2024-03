Acerbi pronto per Inter-Empoli: un unico motivo può frenare Inzaghi

Acerbi si sta regolarmente allenando in vista di Inter-Empoli dopo l’assoluzione per insufficienza di prove dalle accuse di razzismo verso Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, che oggi ha incassato la fiducia di Gravina, salvo sorprese sarà titolare nella sfida di Pasquetta

PRESENTE – Francesco Acerbi è stato assolto dalle accuse di razzismo verso Juan Jesus, sta bene e si sta regolarmente allenando in vista di Inter-Empoli. La domanda se ci sarà dal 1′ oppure no non ha praticamente ragione di esistere, anche perché Stefan de Vrij è infortunato e salterà il match di Pasquetta, per cui Simone Inzaghi non ha motivo di stravolgere la difesa. L’ex Lazio sarà certamente provato emotivamente, ma San Siro in tal senso lo aiuterà molto. In più avrà voglia di mettere a tacere un po’ tutto, dato che se n’è parlato abbastanza e questo potrebbe giocare a favore suo e dell’Inter. L’unico motivo che potrebbe frenare Inzaghi potrebbe essere uno stato emotivo alterato a tal punto da poter influire sulla sua prestazione, ma l’allenatore piacentino ci lavora tutti i giorni e nessuno meglio di lui può sapere qual è la cosa giusta da fare.

Non solo Acerbi: per Inter-Empoli altri due recuperi. La probabile formazione di Inzaghi

Per il resto, Yann Sommer ha recuperato dalla distorsione alla caviglia così come Carlos Augusto e Stefano Sensi: tutti e tre saranno a disposizione per Inter-Empoli. Ancora out Juan Cuadrado, che potrebbe farcela per il derby del 22 aprile, Marko Arnautovic e de Vrij. Oltre Acerbi, in difesa dal 1′ si vedranno come sempre Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. In mezzo al campo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan mentre sulle corsie esterne agiranno Matteo Darmian, insidiato da Denzel Dumfries, e Federico Dimarco. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram