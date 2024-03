Sommer, Inzaghi sorride: ok per Inter-Empoli! E non è l’unico – Sky

Sommer ha rimediato una distorsione alla caviglia destra con la Svizzera. Il portiere nerazzurro, giorno dopo giorno, continua a migliorare e la sua presenza per Inter-Empoli non è più un’utopia: secondo le ultime di Sky Sport, è arruolabile

ARRUOLABILE – Yann Sommer ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo nerazzurro dopo la distorsione alla caviglia subita nell’amichevole disputata dalla Svizzera contro la Danimarca. La sua presenza per Inter-Empoli sembrava in forte dubbio fino a qualche giorno fa, ma da Appiano Gentile giungono buone notizie per Simone Inzaghi. Sommer infatti sta bene ed è arruolabile per la partita di Pasquetta contro la squadra di Davide Nicola.

SITUAZIONE GENERALE – Anche Carlos Augusto è tornato in gruppo e sarà regolarmente a disposizione, così come Stefano Sensi. Ancora out Juan Cuadrado e Marko Arnautovic mentre Stefan de Vrij, infortunatosi con l’Olanda, proverà ad esserci contro l’Udinese.