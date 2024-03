Teotino polemico: «Acerbi-Juan Jesus, indagine frettolosa»

Teotino non chiude la polemica legata a Francesco Acerbi e Juan Jesus e non si ritiene soddisfatto della decisione della Procura Federale, anzi. Il giornalista in collegamento con gli studi di Sky Sport esprime la sua opinione.

IL CASO – Gianfranco Teotino ha espresso così i suoi dubbi riguardo la situazione già chiusa dalla Procura Federale: «Le dichiarazioni di Gravina? Se il verdetto del Giudice Sportivo aveva lasciato l’amaro in bocca perché siamo usciti più confusi di prima per insufficienza di prove e contraddittorie, io per primo avevo invocato da parte del presidente Federale che impugnasse il verdetto, cosa che può fare in caso di illegittimità da parte del Giudice Sportivo. Sull’ineguatezza credo fosse necessario riflettere perché non si arrivava a nessuna soluzione. La Procura Federale spesso prende tempi anche lunghi in caso di questioni importanti, mi pare che questa volta abbia voluto tutto in due o tre giorni. Non sappiamo quali altri tesserati abbia sentito, in particolare con i due giocatori dell’Inter che si vedono in campo parlare con Juan Jesus. Mi sembra che tutto sia stato fatto un po’ tutto frettolosamente e le dichiarazioni di Gravina oggi sono abbastanza inquietanti soprattutto quando va oltre alla sentenza, dicendo che crede ad Acerbi, cosa che neanche il Giudice Sportivo dice. Mi sarei aspettato che dicesse, se incontrerà Juan Jesus abbraccerò anche lui, invece ha detto di voler abbracciare solo Acerbi».