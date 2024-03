Gravina: «Abbraccerò Acerbi, lo crediamo! Sentenze si accettino»

Gravina ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus a margine dell’assemblea della Figc. Il numero uno della Federazione appoggia l’interista.

DECISIONE DA ACCETTARE − Gabriele Gravina in Figc sul caso Acerbi-Juan Jesus: «C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall’abbracciare Acerbi quando lo vedrò. Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale per evitare forme di distrazione lo abbiamo lasciato a casa. Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi, chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato».