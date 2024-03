Tonali ancora nei guai: accusa shock dalla Federcalcio inglese!

Incredibile Sandro Tonali! L’ex giocatore del Milan, squalificato per scommesse dalla Figc, è stato accusato anche dalla FA (la Federcalcio inglese).

ALTRE ACCUSE − Non finiscono i guai per Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan, passato al Newcastle la scorsa estate, è stato squalificato dalla Figc per illecite scommesse di carattere sportivo. Ora rischia pure in Inghilterra: infatti tramite una nota ufficiale la FA (Football Association), ossia la Federcalcio inglese, ha accusato il centrocampista di aver violato il regolamento sulle scommesse presente nell’ordinamento del calcio britannico. Questo il comunicato: “Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato 50 volte la FA Rule E8 scommettendo su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere”.