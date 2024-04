Inter-Empoli, Dimarco meglio di Bastoni! Uno sotto il 6: le pagelle – CdS

Dimarco preferito a Bastoni come migliore in campo di Inter-Empoli, nelle pagelle del Corriere dello Sport in edicola stamattina. Sul quotidiano romano, che non sembra certo parlare di una squadra capolista a +14 a otto giornate dalla fine, trova spazio anche un’insufficienza.

I VOTI – Il gol che sblocca Inter-Empoli al 6′ vale a Federico Dimarco il ruolo di migliore in campo, nelle pagelle del Corriere dello Sport. Il numero 32 prende 7,5, per aver siglato il suo record di reti in un singolo campionato (cinque) e aver dato continuità alla manovra. Meglio anche di Alessandro Bastoni, che fornisce il terzo assist consecutivo e si vede negare la gioia personale da Elia Caprile: per lui il voto è 7. Valutato 6,5 Simone Inzaghi, per le due sostituzioni in contemporanea che cambiano la situazione. A chiudere Inter-Empoli è proprio uno dei subentrati, Alexis Sanchez, stesso voto dell’allenatore così come Emil Audero, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Denzel Dumfries che gli dà la palla del 2-0. C’è spazio anche per un’insufficienza: 5,5 a Lautaro Martinez, apparso a corrente alternata. Nell’Empoli, che raramente ha impensierito l’Inter, gli unici che arrivano al 6 sono Elia Caprile, Bartosz Bereszynski, Razvan Marin e Jacopo Fazzini. Sebastiano Luperto indicato come il peggiore (5, non l’unico).

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona