Cesari: «Inter-Empoli, gol Dimarco regolare. Vi spiego tutti i motivi!»

Anche dopo Inter-Empoli si tenta si accendere la polemica: questa volta a scatenarla sarebbe il presunto fuorigioco all’inizio dell’azione che conduce al gol di Dimarco. Graziano Cesari, con la sua moviola, spiega l’interpretazione corretta.

ANALISI – Graziano Cesari, opinionista di Pressing, interviene al termine di Inter-Empoli per fare luce sull’episodio più discusso della serata. Sul gol messo a segno da Federico Dimarco l’ex arbitro dichiara: «Il VAR interviene quando c’è una rete con un fuorigioco iniziale? L’elemento essenziale è che ci sia la continuità del possesso del pallone. In quel caso c’è una rivisitazione. In Inter-Empoli il gol di Dimarco comincia col passaggio di Pavard lungo. Probabilmente in quel momento l’assistente è posizionato meglio di tutte le telecamere nello stadio e ha tutto visibile davanti a lui. Vede tutto perfettamente dunque non so se possiamo parlare di fuorigioco oppure no. L’assistente fa continuare l’azione. Se avesse avuto il sentore del fuorigioco avrebbe fermato in quel momento il gioco. L’azione continua e Bereszynski gioca il pallone, non ha nessun giocatore dell’Inter che va a contrastarlo. Anzi, è accerchiato dai compagni dell’Empoli. In quel momento Bereszynski può fare quello che vuole, può prendere il pallone, può rinviarlo, può passarlo a un compagno. Lui decide di ridare il pallone a Barella e da lì arriva il gol di Dimarco. Quando il giocatore dell’Empoli gioca il pallone non c’è stato un intercetto». Così Graziano Cesari conclude la sua moviola di Inter-Empoli.