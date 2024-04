Correa, senza Gattuso crollo verticale a Marsiglia: un dato lampante

Joaquin Correa sta vivendo una stagione drammatica al Marsiglia. Nessun gol e nessun assist in 15 presenze per lui. E dopo l’esonero di Gennaro Gattuso a fine febbraio, l’argentino di proprietà Inter ha perso tantissime posizioni nelle gerarchie.

CHI BEN COMINCIA – L’avvio di stagione di Joaquin Correa a Marsiglia è stato turbolento. Ma per colpe non sue, almeno in quella fase. Arrivato in Provenza a fine agosto dall’Inter, davanti agli occhi del Tucu passano tre allenatori solo nell’arco del primo mese. Da Marcelino a Gennaro Gattuso, passando per l’interim di Jacques Abardonado. Tuttavia l’argentino non soffre questa situazione, scendendo in campo in tutte le gare di quel mese (5 in totale). Trovando poi continuità con Gattuso in panchina. Ma solo per i primi due mesi, prima dell’inizio dei problemi.

FINE A DICEMBRE – Tra ottobre e novembre Correa gioca più o meno regolarmente, partendo addirittura titolare in 5 occasioni su 6. Poi a inizio dicembre si infortuna alla caviglia, iniziando l’ennesimo calvario della sua disgraziata carriera. Il Tucu salta 8 partite, tornando arruolabile solo a metà gennaio. In tempo per provare (senza riuscire) a raddrizzare il percorso di Gattuso a Marsiglia. Col tecnico italiano l’ex Inter raccoglie 10 presenze su 13 convocazioni, con una media di 40 minuti in campo. Numeri non troppo positivi, ma più che rosei rispetto a quanto sarebbe successo da lì a poco.

TRACOLLO VERTICALE – Dopo la sconfitta del 18 febbraio contro il Brest di Martin Satriano (sempre di proprietà Inter), il Marsiglia esonera Gattuso e ingaggia Jean-Louis Gasset. Che parte benissimo, con 5 vittorie consecutive. Salvo poi crollare, con 3 sconfitte di fila nelle ultime 3, fino a quella di ieri contro il PSG. In cui Correa non si alza dalla panchina. Come già successo in 7 delle 8 partite sotto la guida di Gasset. Per l’argentino solo una presenza col nuovo allenatore: la bellezza di 7 minuti contro il Clermont il 2 marzo. Che portano a 21 il conto totale dei minuti in campo per Correa nel 2024. Un dato che certifica il fallimento dell’attaccante in Francia. E che, complici le difficoltà del Marsiglia in classifica (-7 dal quarto posto a sette giornate dalla fine), rende pressoché impossibile il suo riscatto.