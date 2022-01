Gosens: «Sono troppo contento di essere qui. Un orgoglio giocare per l’Inter!»

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Al sito del club, il tedesco rilascia un’intervista in cui esprime tutta la sua felicità per essere in nerazzurro.

ORGOGLIO – Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter, e non vede l’ora di iniziare a giocare. Di seguito la prima intervista ufficiale del tedesco come calciatore nerazzurro, rilasciata al sito del club:

Che emozione è essere arrivato all’Inter e cosa rappresenta per te questa squadra?

«È un grande orgoglio perché sono arrivato in una delle squadre più grandi in Europa, sono troppo contento di essere qui e ho tanta voglia di iniziare».

Hai già avuto modo di parlare con Mister Simone Inzaghi? Cosa vi siete detti e quanta voglia hai di lavorare con lui?

«Sì, abbiamo parlato ieri sera in videochiamata, mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho raccontato un po’ le mie idee, c’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di essere in campo con lui e con la squadra».

Qui all’Inter ritrovi Alessandro Bastoni con cui hai giocato a Bergamo, ti ha già raccontato qualcosa su cosa significa giocare per l’Inter? Ti ha aiutato nella scelta di venire qui?

«Stiamo parlando quasi tutti i giorni, non solo adesso, già 2, 3 anni fa mi ha detto che grande Club è, che è un orgoglio giocare per l’Inter, ma per me non era una scelta difficile, non ha dovuto convincermi perché lo so anche io che è una grande squadra. Mi ha raccontato la storia del Club, la squadra, come si lavora qui e sono contento di aver già parlato con lui».

L’Inter ha una forte tradizione tedesca e un legame speciale con la Germania. Quanto sei orgoglioso di seguire le orme di alcuni dei più forti giocatori del calcio tedesco?

«Anche questo è un grande orgoglio, qui ci sono stati grandissimi campioni che hanno scritto la storia con questa società. Io spero di poter continuare a scrivere questa storia, è un’ambizione che ho, sono venuto con grandissima voglia di continuare questa tradizione dei giocatori tedeschi e non vedo l’ora».

L’anno scorso hai segnato 11 gol in campionato, 9 l’anno prima. Il record di reti per un difensore in Serie A appartiene a Marco Materazzi che ne segnò 12, prima di lui a Giacinto Facchetti che arrivò a 10. Potresti aggiungere un nuovo capitolo alla storia dei difensori goleador dell’Inter?

«Spero di sì, sicuramente è una bella caratteristiche che ho dentro di me e spero di fare tantissimi gol a San Siro perché è un’emozione incredibile e spero di aiutare la squadra con tanti gol e di continuare questa storia».

Hai un messaggio per i tifosi dell’Inter?

«Ciao tifosi nerazzurri, sono veramente troppo orgoglioso e contento di essere qui, non vedo l’ora di vedervi tutti a San Siro e di mettere tutto quello che ho in campo per l’Inter».

Fonte: inter.it