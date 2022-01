FOTO – Gosens: «Sono molto contento di firmare per l’Inter!»

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il tedesco arriva in prestito dall’Atalanta ed è entusiasta della nuova sfida.

GIOIA IMMENSA – Adesso è ufficiale: Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter! Il tedesco arriva in nerazzurro dall’Atalanta, club in cui ha giocato nelle ultime quattro stagioni. E in un lungo post su Instagram ringrazia il suo ex club ed esprime tutta la sua gioia per aver firmato con l’Inter. Ecco il testo del post: “Sono passati più di quattro anni da quando sono arrivato all’ @atalantabc come un ragazzo sconosciuto. Mi ha dato la possibilità di giocare in Serie A e la fiducia di crescere come giocatore e sopratutto come uomo. Dal primo minuto ho sempre dato tutto per questa maglia e Bergamo sarà sempre una città particolare per me e per la mia famiglia – ho vissuto esperienze ed emozioni incredibili, ho trovato amici per la vita ed è nato anche mio figlio qui! Quindi grazie ai tifosi che mi hanno supportato da sempre, grazie ai compagni che mi hanno fatto crescere in ogni allenamento, grazie allo staff che mi ha dato la fiducia e grazie alla società che mi ha dato la opportunità di giocare in un gran campionato. Nel calcio pero ci sono delle possibilità che vengono fuori solo una volta e per quello sono molto contento di firmare per l’Inter! Spero che avete apprezzato il mio lavoro e il mio impegno. Ciao, Robin❤️“.