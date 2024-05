Antonello: «Questo è un punto di partenza. Miglioreremo!»

Anche Alessandro Antonello è intervenuto durante la cerimonia dedicata all’Ambrogino d’Oro. Il nostro inviato Crescenzo Greco ha raccolto le parole del dirigente dell’Inter.

PARTENZA – Alessandro Antonello non si nasconde affatto: «Lo scudetto della seconda stella è stato cercato dalla nostra società. Un grandissimo onore essere qui per ricevere questa onorificenza riconosciuta dal Comune di Milano. Ringrazio da parte di tutta l’Inter, da parte del nostro presidente Zhang. Questa occasione rimarrà scritta nella storia di questo prestigioso club. L’Ambrogino d’Oro ha altissima valenza, ha avuto inizio dal 1925 ed è stato dato a donne, uomini e organizzazioni che hanno fatto qualcosa di importante per questa città. Ciò vuole dire che ci è stato riconosciuto questo contributo speciale che l’Inter ha portato alla sua città a testimonianza del legame indissolubile con Milano. Portiamo sempre con noi in tutti i campi e in tutto il mondo».

Antonello e la crescita dell’Inter

RICONOSCIMENTO – Il dirigente ha proseguito: «La seconda stella è un suggello della crescita degli ultimi anni del nostro club. La nostra società ha impostato un percorso dedito allo sviluppo della competitività sportiva. Il nostro percorso ci ha visto espandere la nostra influenza. Abbiamo portato il brand a livello globale. Un circolo virtuoso alimentato dall’impegno di tutte le componenti dell’Inter e dai tifosi dell’Inter che ci seguono con affetto. La festa di due settimane fa ha attraversato tutta la città, contagiando con gioia chiunque abbia avuto la possibilità di vivere quell’evento conclusosi in Piazza Duomo. Questo traguardo è la motivazione più grande per continuare a lavorare insieme, per migliorarci e proseguire il nostro percorso. L’Ambrogino d’Oro è il punto di partenza»