Godin al Cagliari, ci siamo: manca solo una cosa. Poi Nainggolan – Sky

Godin al Cagliari, ci siamo: manca solo una cosa. Poi Nainggolan

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio – esperto di calciomercato di “Sky Sport” – dopo le visite mediche di ieri è ormai in dirittura d’arrivo la trattativa per il passaggio di Diego Godin al Cagliari. Manca solo un elemento per definire il tutto, poi assalto a Nainggolan (vedi articolo).

ACCORDO A UN PASSO – Manca davvero pochissimo all’ufficialità di Diego Godin al Cagliari. L’ormai ex difensore dell’Inter, infatti, ha completato ieri le visite mediche con la squadra rossoblu a Villa Stuart ed è ora pronto per l’approdo in Sardegna, dove è atteso domani. L’unico dettaglio a mancare per ufficializzare il tutto è l’assenso degli agenti del giocatore. Una volta completato il colpo, la società sarda proverà anche a riportare in squadra anche Radja Nainggolan, in una trattativa comunque slegata a quella dell’uruguaiano.

