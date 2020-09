VIDEO – Vidal, arriva anche il saluto del Barcellona: “Grazie per tutto e…”

Condividi questo articolo

Vidal Espanyol-Barcellona

Anche il Barcellona saluta il suo ex centrocampista, Arturo Vidal. Il tutto tramite un bellissimo video pubblicato sui canali social ufficiali della società catalana.

RINGRAZIAMENTO – Un video per ringraziare un grande giocatore e un grande combattente. Questo il saluto del Barcellona per Arturo Vidal, ormai ex giocatore della società catalana, dopo il suo arrivo ufficiale all’Inter. “Grazie e buona fortuna”, le poche e semplici – ma piene di signficato – parole del social media manager dei blaugrana per il cileno.