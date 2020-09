Nainggolan, ore decisive per ritorno al Cagliari! La formula con l’Inter

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Secondo quanto riporta il portale Calciocasteddu.it in esclusiva, Radja Nainggolan sarebbe a un passo dal tornare a essere un giocatore del Cagliari. I sardi avrebbero infatti trovato l’accordo economico con l’Inter e la trattativa sembra vicina alla chiusura.

ORE DECISIVE – Radja Nainggolan potrebbe presto tornare al Cagliari, questa volta definitivamente dopo il prestito dello scorso anno, come già ipotizzato alcune settimane fa (vedi articolo). Secondo indiscrezioni che arrivano direttamente dal capoluogo sardo, riportate da Calciocasteddu.it, l’Inter e i rossoblu avrebbero trovato un accordo in prestito oneroso fissato a tre milioni di euro, con obbligo di riscatto a 9 milioni. Per il giocatore pronto un contratto quadriennale e addirittura potrebbe già essere a disposizione per la sfida di sabato sera contro la Lazio.

Fonte – calciocasteddu.it