FOTO – Inter, allenamento tra i sorrisi. Prima volta per Vidal

Suning Training Centre Inter

Doppia seduta di allenamento oggi per l’Inter al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Come dimostrato dalle foto pubblicate dai canali social della società, clima di grande serenità tra i giocatori. Primo allenamento per Arturo Vidal in nerazzurro.

