Eriksen è stato operato questa sera al cuore dopo quanto avvenuto sabato. Il centrocampista sarà dimesso dall’ospedale nel venerdì appena cominciato. Lo annuncia Sportitalia.

INTERVENTO SVOLTO – Per Christian Eriksen l’intervento al cuore è già avvenuto. Lo annuncia Gianluigi Longari nel corso di “Sportitalia Mercato”, parlando di operazione avvenuta in serata. Inserito un defibrillatore sottocutaneo, per risolvere il problema avvenuto sabato durante Danimarca-Finlandia. Per il centrocampista dell’Inter, nella giornata di oggi, dovrebbero arrivare le dimissioni dal Rigshospitalet di Copenaghen. Eriksen ora dovrà, ovviamente, pensare a riposarsi, poi si inizierà a valutare la possibilità di tornare a giocare. Per quanto riguarda l’idoneità sportiva resta difficile in Italia (vedi articolo), ma non è detto. Eriksen potrebbe averla nel caso in cui il defibrillatore dovesse essere temporaneo e non definitivo.