Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, risponde a Lukaku in conferenza stampa. Dopo le parole di affetto del belga (vedi articolo), a seguito della partita di Copenaghen, arrivano i ringraziamenti per la vicinanza a Eriksen.

BEL GESTO – Kasper Hjulmand e Romelu Lukaku si sono parlati alla fine di Danimarca-Belgio, in maniera molto cordiale. Il commissario tecnico della Danimarca, in conferenza stampa, ci tiene a rendere pubblico il ringraziamento: «Mi ha fatto una grande impressione, il calcio unisce le persone. Lukaku è una persona fantastica, oltre che essere un amico di Christian. Ci sentiamo tutti come una grande famiglia. Le due sconfitte mi irritano molto: è stato pazzesco non aver vinto la prima partita, e anche oggi siamo stati i migliori. Certo, loro hanno Lukaku e Kevin De Bruyne che fanno quelle cose. Sono giocatori come De Bruyne che non ci hanno permesso di vincere questa partita».

Fonte: TV2