Lukaku ha parole di grande affetto nei confronti della Danimarca, intesa come nazionale, per quanto fatto sabato per salvare la vita a Eriksen. L’attaccante belga, intervistato dalla TV danese Viaplay dopo l’1-2 di Copenaghen (vedi articolo), ci ha tenuto a ringraziare giocatori, staff tecnico e medici.

PER SEMPRE RICONOSCENTE – Romelu Lukaku ha vinto il premio Star of the Match di Danimarca-Belgio, pur non avendo segnato (vedi articolo). Alla TV danese l’attaccante dell’Inter, però, si sofferma su Christian Eriksen: «Gli ho detto (si riferisce al commissario tecnico danese Kasper Hjulmand, ndr) che lo rispetto molto come uomo. Hanno salvato la vita del mio amico, quello che hanno fatto come squadra oggi è stato assolutamente incredibile. Il carattere che hanno mostrato era inimmaginabile, la Danimarca merita molto di più. È stato molto difficile giocare oggi, nel primo tempo ho dovuto mettere da parte le emozioni. Nella ripresa ci siamo svegliati: questo ha fatto la differenza».

Fonte: TV2