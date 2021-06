Eriksen omaggiato come promesso in Danimarca-Belgio: tutti fermi al 10′

Eriksen protagonista assoluto senza essere in campo. Danimarca-Belgio, partita iniziata alle ore 18.00 e che vede momentaneamente in vantaggio i padroni di casa grazie al gol di Poulsen dopo nemmeno due minuti, si è fermata al 10′ per dedicare un lungo applauso al centrocampista danese dell’Inter

APPLAUSO SPECIALE – Come promesso, Danimarca-Belgio si ferma per un minuto e lo fa per dedicare un pensiero e un omaggio a Christian Eriksen, che solo cinque giorni su quello stesso campo ha avuto un malore. Tutto il Parken Stadium applaude e invoca il numero 10 danese, che domani verrà dimesso (vedi aggiornamento). Una scena emozionante dentro e fuori dal campo. Ed è proprio il Belgio, guidato dall’interista Romelu Lukaku (visibilmente emozionato, ndr), a mettere fuori la palla per omaggiare Eriksen. Al minuto di stop partecipa anche l’arbitro, ovviamente.