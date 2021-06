Questa settimana si è parlato molto della questione legata a Cristiano Ronaldo e la Coca-Cola, dato che ha “rifiutato” di avere vicino a sé la nota bevanda preferendo l’acqua. Dopo Nainggolan (vedi articolo) arriva la “risposta” da parte di Lukaku: ecco il video del divertente siparietto.

DISPONIBILITÀ – Ha fatto il giro del mondo il video di Cristiano Ronaldo che, dopo Ungheria-Portogallo, ha spostato due bottiglie di Coca-Cola per la conferenza stampa. La nota bevanda è sponsor degli Europei, e la sua presenza è una prassi per le varie attività media ufficiali. Presente, quindi, anche in occasione delle interviste rilasciate da Romelu Lukaku dopo Danimarca-Belgio (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter, ricordandosi l’episodio, si è reso protagonista di un divertente siparietto: «Coca-Cola chiama Roc Nation (l’agenzia che gestisce i suoi interessi, ndr), possiamo lavorare insieme!» Di seguito il video di Lukaku, tratto dall’account YouTube “EsteNews”.