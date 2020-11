Eriksen-Isco, il Real Madrid Ã¨ netto ma c’Ã¨ un’apertura: la situazione

Eriksen-Isco, il Real Madrid è netto ma c’è un’apertura: la situazione

Christian Eriksen al Real Madrid e Isco all’Inter, questo il possibile scambio tra i due club ma questa strada non sarebbe affatto in discesa

SCAMBIO – Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, giungere a una fumata bianca per un possibile scambio Christian Eriksen–Isco tra Real Madrid e Inter non sarebbe per nulla semplice, anzi. In questo senso, nonostante il gradimento del centrocampista spagnolo per un’avventura in Serie A, i Blancos non vorrebbero accettare scambi, soprattutto con il danese. Quest’ultimo non sarebbe considerato più funzionale al progetto di Zinedine Zidane.

ISCO – Quanto a Isco, ci sarebbe invece una disponibilità a parlarne, ma solo per soldi. Al momento i Galacticos richiederebbero 40 milioni di euro, anche se questo cifra potrebbe essere ridotta (anche di molto).

